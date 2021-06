Boa noite!

Podem descansar os que não deram descanso ao Reino Unido e voltaram a ver hoje a Região na lista verde britânica. Desta vez, houve efeitos práticos e vantajosos para o destino que resultam do empenho da ala do executivo madeirense que não se deu por vencida num processo injusto, apostando numa comunicação continuada e com argumentos válidos ao governo inglês; dando conta da evolução regional e dos resultados do controlo pandémico; e mantendo activas todas as medidas que foram sendo tomadas, da triagem ao corredor verde, da vacinação do sector à oferta de testes. Isto a par da forma cuidada como grande parte da população tem observado as regras sanitárias. Missão cumprida, para já, pois os ingleses também são doutorados em avanços e recuos.

Podem descansar os que tudo têm feito para que o processo de vacinação em curso na Região seja exemplar. Se até o insuspeito coordenador da task force nacional se mostrou encantado com a forma como tudo está organizado, admitindo que poderá retirar do que viu pequenas ideias para aplicar noutros centros do país, estamos conversados. Mas nada de deslumbramentos. A missão continua.

Podem descansar os que nada devem à honestidade intelectual, que elogiam quando sentem estar perante trabalhos de mérito e obras excepcionais e que criticam quando constatam mediocridades e abusos inexplicáveis. Essa missão é, tal como o escrutínio dos poderes, permanente.

Podem descansar os que nesta terra, sem louvores, nem títulos, não se cansam de ser solidários sem que se saiba. Que missão. Aguentem. Amanhã há mais,