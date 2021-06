Confederação Europeia de ONG elogia Portugal na relação UE/África

A diretora da Confederação Europeia de ONG - Concord enalteceu hoje a atenção que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deu à relação entre a União Europeia e África, nomeadamente através de um foco no desenvolvimento humano.

Tanya Cox, que dirige uma ONG composta por mais de 2.600 organizações, apoiadas por milhões de cidadãos em toda a Europa, participava na videoconferência sobre "O papel das Presidências do Conselho da UE no desenvolvimento das relações com África", iniciativa da Plataforma Portuguesa das ONGD, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

A poucos dias do final da presidência portuguesa, à qual se seguirá a da Eslovénia, a partir de 01 de julho, Tanya Cox referiu que a forma como Portugal exerceu esta presidência foi "muito útil" e contribuiu para uma nova relação entre a UE e África.

A Concord defende uma "nova narrativa" nesta relação que contribua efetivamente para "uma parceria" que conduza a uma "reconstrução conjunta".

Nesta matéria, congratulou Portugal pela "coragem" de se focar no "desenvolvimento humano" como motor para esta mudança.

Tanya Cox acredita que a presidência portuguesa vai "continuar o seu trabalho", em prol de uma "melhor reconstrução" desta relação entre África e a Europa.

Agradecendo as inúmeras iniciativas da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) que, reconheceu, "foram tantas que foi difícil acompanhar", Tanya Cox mostrou a sua disponibilidade para trabalhar com a presidência eslovena.

Esta videoconferência foi, aliás, organizada em parceria com SLOGA -- Plataforma Eslovena de ONGD, contando com a participação de um dos seus elementos, bem como Coordination Sud -- Plataforma Francesa das ONGD.

Após a presidência portuguesa, que decorre neste primeiro semestre do ano, será a vez da eslovena (segundo semestre deste ano) e a francesa, no primeiro semestre de 2022.