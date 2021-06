Profissionais da Madeira serão chamados a ajudar em catástrofes no espaço europeu

Os profissionais da área da protecção civil da Madeira deverão integrar, no futuro, as forças de reserva do país no Mecanismo Europeu de Protecção Civil que serão chamadas a actuar em casos de catástrofe. Esta integração no dispositivo da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil foi acordada, esta tarde, num encontro entre a secretária de Estado da Protecção Civil e o secretário regional da Saúde.

“Importa não esquecer que qualquer parte do Mundo pode ser palco de uma catástrofe e que nestas catástrofes muitas das vezes se torna necessário recorrer a auxílio externo e ter pessoas da Região formadas nesta área. É importante para um dia poder, se for necessário – esperemos que nunca seja - poder acolher também forças da UE caso seja necessário”, declarou Patrícia Gaspar, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, em S. Gonçalo, na conferência de imprensa de balanço da visita que a governante realizou hoje à Região.

A secretária de Estado classificou como “muito positivo” todo o trabalho que está a ser realizado na Madeira nesta área. Destacou, por exemplo, “o trabalho absolutamente fantástico ao nível da integração da emergência pré-hospitalar com a área da protecção civil”, mas também as acções de sensibilização da população, tanto de adultos como de crianças.