Uma sessão de homenagens

Na sessão solene do 186.º aniversário do dia do concelho do Porto Santo foram feitas várias homenagens.

A primeira foi a Céu Escórcio, funcionária da CMPS. Seguiram-se as homenagens aos antigos presidentes da Assembleia Municipal do Porto Santo, conduzidas pela actual presidente Fátima Silva, a começar pelo primeiro, José Rosado.

Seguiu-se Mário Silva, Francisco Ribeiro (representado nesta homenagem pela filha Francisca Ribeiro), José Aldónio Melim, Joana Coelho e Luísa Mendonça (também não pode estar presente).

Por último, foi ainda homenageado o responsável pelo Aérodromo n° 3 da Força Aérea Portuguesa, Coronel António Nunes, com um louvor da Câmara Municipal do Porto Santo.