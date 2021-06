Mundo

Papa solidariza-se com os idosos pela "solidão" em que vivem durante a pandemia

Cerimónias da Peregrinação Internacional Aniversário de 13 de Maio. Para as celebrações religiosas deste ano, o Santuário de Fátima só admitiu a entrada no recinto a cerca de 7.500 fiéis. Muitos ficaram à entrada, junto aos gradeamentos. O Papa Francisco deixou uma mensagem surpresa destinada aos peregrinos e que passou nos monitores do recinto.

, Nuno Brites / Global Imagens