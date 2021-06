Associação Portuguesa de Deficientes doa material ortopédico ao Lar de São Francisco

A Associação Portuguesa de Deficientes (APD) – Delegação da Região Autónoma da Madeira em parceria com a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites irão entregar, amanhã (dia 24 de Junho), os 'frutos' de mais uma acção solidária desenvolvida no âmbito da campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença'.

O material ortopédico, adquirido com os valores angariados, será doado ao Lar São Francisco, no Funchal.

Em nota remetida à imprensa, a Associação agradece a "todas as pessoas que participam nas recolhas de tampas, desde escolas, estabelecimentos comerciais, entidades públicas, privadas e particulares, mantendo o pedido de que continuem a dar voz a esta campanha que tem ajudado muitas pessoas".

A entrega será realizada pelas 14h30 e irá beneficiar utentes com necessidades especiais. Na ocasião estará presente o presidente da APD , Filipe Rebelo, e os responsáveis do Lar São Francisco.

A Campanha 'Dê Uma Tampa à Indiferença' consiste na recolha de tampas de plástico para posterior envio para Portugal Continental para uma recicladora. Com os valores angariados a associação compra ajudas técnicas e material ortopédico para doar a pessoas socialmente carenciadas.