Despiste na via rápida causou um ferido

Um automóvel despistou-se ontem à noite na via rápida, no túnel da Tendeira, no Caniço, sentido Funchal-Santa Cruz.

A vítima, uma mulher com cerca de 60 anos, apresentava ferimentos num braço e numa perna e foi assistida por duas corporações de bombeiros que seguiam no mesmo sentido depois de terem deixado dois doentes no hospital.

Foi primeiramente socorrida por uma enfermeira que seguia na ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santana e foi depois para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, por volta das 22 horas.

A viatura sofreu danos materiais consideráveis.