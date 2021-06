Menos 14 mil alunos nos últimos 20 anos

Nas últimas duas décadas a Região Autónoma da Madeira perdeu 14 mil alunos. O ensino público de 1.º ciclo tem sido o mais prejudicado pela quebra das matrículas, que se acentuou no ano lectivo de 2012/2013. É esta a manchete do DIÁRIO de hoje, que explica, ainda, que os efeitos da redução da natalidade nas escolas vão sentir-se até ao ano de 2038.

Outro dos destaques da edição deste domingo vai para o chumbo em Munique. Portugal cedeu a primeira reviravolta em competições internacionais, após o golo inaugural de Ronaldo. A derrota de ontem com Alemanha (2-4) e o empate no Hungria-França adiam decisões para a última jornada, em que a selecção nacional defronta a campeã mundial em título.

Para ler, também, no seu DIÁRIO está o aviso de Paulo Paiva, presidente da Associação de Transitários de Portugal, de que a visita do Papa pode custar caro aos madeirenses, devido ao encerramento do principal complexo de contentores em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.

Saiba, ainda, que o Governo revalida o subsídio de mobilidade para o Porto, com a portaria a ser publicada amanhã, e que o Funchal atribui cinco medalhas de ouro da cidade.