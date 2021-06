Madeira com risco muito elevado de exposição aos raios ultravioleta

O arquipélago da Madeira encontra-se este domingo com índice muito elevado de radiação ultravioleta.

Por este motivo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aconselha o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e alerta ainda a população para evitar a exposição de crianças ao sol. No Porto Santo a radiação está com nível 9 e na Madeira com nível 8.