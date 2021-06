Mercedes G GLC Coupé: o seu novo companheiro de viagem!

Se já anda a pensar na sua próxima aquisição automóvel porque não colocar em cima da mesa a hipótese de comprar este Mercedes G GLC Coupé 300d AMG Line 4Matic?

Trata-se de uma viatura familiar, a gasóleo, com look desportivo e estilo SUV. Equipada com motor 2.0 diesel com 245 cavalos de potência e caixa automática de 9 velocidades com patilhas no volante.

Versão AMG com muito equipamento de fábrica: Bluetooth; computador de bordo; ecrã consola central; ecrã táctil ou Touch Screen; entrada USB; GPS; Kit de telefone mãos livres; porta bagageira automática; faróis de nevoeiro; faróis diurnos; jantes de liga leve 20, retrovisor anti-encadeamento, retrovisores com regulação eléctrica, retrovisores rebatíveis eléctricos, vidros escurecidos, apoio de braço, bancos dianteiros aquecidos, bancos dianteiros com apoio lombar, bancos rebatíveis, encostos de cabeça traseiros, volante desportivo, alerta sobre manutenção, câmara 360º, ISOFIX, Kit Pneus, sensores de chuva , sensores de luzes, sensores de estacionamento, Sistema Ajuda ao Arranque em Inclinação, Sistema de Chave Inteligente, Sistema de Controle de Pressão dos Pneus, Start and Stop, travão-de-mão eléctrico, Bixenón, entre outros.

Curioso para saber o preço?

64 500 euros, havendo sempre a possibilidade de recorrer a um financiamento desde 801,47 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e com direito a garantia de 12 meses por mútuo acordo*.

