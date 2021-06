Madeira contou 33 acidentes e 9 detenções na última semana

A Polícia de Segurança Pública contabilizou, ao longo da semana compreendida entre os dias 11 e 17 de Junho, um total de 33 acidentes de viação nas estradas da Madeira.

O balanço da sinistralidade rodoviária dá conta de 13 feridos ligeiros como consequência destes sinistros, que se trataram de 26 colisões e 7 despistes.

No âmbito das acções de fiscalização rodoviária foram detidos 7 condutores por condução sob o efeito do álcool; uma detenção por condução sem habilitação legal no Funchal; e uma detenção por condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal.