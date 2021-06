Volta a ser proibido sair da Área Metropolitana de Lisboa ao fim-de-semana

O Governo da República anunciou hoje, após reunião do Conselho de Ministros, novas medidas de combate à pandemia. A região de Lisboa, que vem concentrando preocupações e conta hoje com mais do dobro dos casos activos de covid-19, volta a contar com a proibição de circulação durante o fim-de-semana.

A medida regressa para “não alargar situação” que se vive em Lisboa neste momento. Entra em vigor já esta semana e dita que a proibição vale a partir das 15 horas de sexta-feira. Serve para “procurar conter o aumento da incidência da Área Metropolitana de Lisboa”, segundo Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência.

A governante afirma que o país está numa situação pior do que a registada há uma semana, razão pela qual a próxima fase do desconfinamento “dificilmente se pode verificar.”

"Do ponto de vista da aplicação territorial das medidas, temos neste momento ainda a maioria do país dentro do quadro das medidas que tínhamos previsto, com as novas regras das medidas de desconfinamento, e temos quatro concelhos que recuperam: Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra ", revela.

Em situação de alerta, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes estão Alcochete, Almada, Amadora, Moita, Montijo, Odivelas, Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira. Sesimbra está com nível de maior restrição.