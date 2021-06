Reino Unido regista de novo mais de sete mil casos diários

O Reino Unido registou novamente mais de sete mil casos diários de covid-19 nas últimas 24 horas, resultado do avanço da variante Delta, de acordo com os últimos dados do Governo britânico.

Hoje foram notificadas sete mortes e 7.393 casos, contra seis mortes e 7.540 casos na quarta-feira.

Nos últimos sete dias, entre 04 e 10 de junho, a média diária foi de oito mortes e 6.287 casos, o que corresponde a uma subida de 1,9% no número de mortes e de 63,2% no número de infeções relativamente aos sete dias anteriores.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse hoje que a variante Delta, identificada primeiro na Índia, representa agora 91% dos novos casos no Reino Unido.

As autoridades de Saúde britânicas já tinha alertado na semana passada para indícios de que esta variante é mais transmissível e representa um "risco significativamente maior de hospitalização" em relação à variante Alpha descoberta em Inglaterra, que antes era prevalecente no país.

Hancock disse no inicio da semana que a maioria das pessoas internadas mais recentemente não estavam imunizadas, e que só três em 126 tinham recebido ambas as doses, sugerindo que "as vacinas estão a funcionar".

Desde dezembro foram inoculadas 40.886.878 pessoas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, o que corresponde a 77,6% da população adulta.

28.857.102 pessoas, ou 54,8% da população adulta, já receberam também a segunda dose.

Desde o início da pandemia, foram notificados 127.867 óbitos de covid-19 num total de 4.542.986 infeções confirmadas no Reino Unido.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.764.250 mortos no mundo, resultantes de mais de 174,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.043 pessoas dos 855.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.