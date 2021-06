Propaganda da candidatura de Rui Moreira na página da Câmara do Porto foi "engano de funcionária"

A câmara do Porto explicou que a partilha do 'post' sobre a recandidatura de Rui Moreira feita hoje na página de Facebook da "Feira do Livro do Porto" se deveu a "erro de uma funcionária" da autarquia.

"Foi uma funcionária da câmara que, por questões profissionais, tinha acesso à conta do Facebook da 'Feira do Livro do Porto' e, por erro, em vez de partilhar o 'post' na sua conta pessoal, partilhou na conta oficial do Facebook da 'Feira do Livro do Porto'. Já pedimos esclarecimentos à funcionária e vamos abrir um processo de averiguações interno", refere o município em resposta à agência Lusa, na sequência de um comunicado do PSD/Porto.

A concelhia do PSD/Porto acusou hoje o independente Rui Moreira de "utilização de meios de comunicação da autarquia ao serviço" da sua recandidatura, acrescentando que vai apresentar queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE). Em causa está, segundo um comunicado da concelhia dos sociais-democratas do Porto, o uso da página oficial da rede social Facebook da "Feira do Livro do Porto", evento organizado pelo município, que, segundo o PSD, "partilhou o 'post' de lançamento da campanha" de Rui Moreira, que tinha sido publicado pelo Porto, o Nosso Movimento, encabeçado pelo atual presidente da Câmara Municipal do Porto (CMP).

O município esclarece à Lusa que o 'post' "esteve online cerca de uma hora" e que, assim que tomou conhecimento dessa situação, "eliminou-o e retirou o acesso da funcionária em causa à página de Facebook da 'Feira do Livro do Porto'". "Face ao sucedido, recebemos um email da funcionária em causa, assumindo o erro que cometeu na partilha do 'post' na página oficial da 'Feira do Livro do Porto'", revela ainda fonte oficial da autarquia.

O atual presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, vai recandidatar-se à presidência da autarquia para um terceiro mandato, confirmou hoje o presidente da direção da associação cívica - Porto, o Nosso Movimento. "É com enorme prazer e satisfação que hoje anunciamos a recandidatura de Rui Moreira às eleições autárquicas", afirmou Francisco Ramos.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da direção da Associação Cívica -- Porto, o Nosso Movimento disse serem quatro os motivos que levam o independente a recandidatar-se: "independência, obra, liderança e capacidade de gestão e futuro". "Rui Moreira não tem agenda partidária, nem responde a diretórios partidários (...), defende sempre o Porto independentemente dos poderes centrais, dos protagonistas partidários nacionais e das agendas centralistas", salientou.

O anúncio da recandidatura do independente está agendado para 17 de junho, pelas 19:00, no Mercado Ferreira Borges.