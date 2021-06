Está a decorrer na paróquia de Santo António a celebração do padroeiro, um momento que decorre no adro da igreja, numa missa campal para cumprir com as regras de distanciamento social em vigor. A eucaristia é presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Os fiéis estão com com máscara e no recinto está com cadeiras espaçadas, mas outros fiéis estão de pé assistir à cerimónia.