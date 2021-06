Moto e carro colidiram no Funchal

Um choque entre uma moto e um carro, ocorrido ontem à noite no Caminho de Santo António, no Funchal, provocou um ferido.

A vítima, um homem com cerca de 30 anos, foi primeiramente socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (destacamento do Curral das Freiras) que estava a passar no local e depois transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa.

Queixava-se de dores no corpo e apresentava algumas escoriações.