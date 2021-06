Jacinto Serrão deixou, esta tarde, durante apresentação da sua candidatura, vários recados a Pedro Coelho, presidente do município de Câmara de Lobos e recandidato pelo PSD-M. Em especial à inércia do edil, conforme denunciou no leque de constrangimentos por solucionar.

O socialista acusou o social-democrata de não cumprir “problemas” que persistem “há décadas”. Pelo meio de um discurso proferido na Praça da Autonomia, defronte à edilidade, exigiu uma autarquia “transparente e ao serviço do bem comum” e atenta aos “problemas que infernizam” os câmara-lobenses, expressou tendo atrás de si um cartaz que indicava a frase de campanha: “Orgulho na nossa gente”.

De resto, o antigo parlamentar enumerou vários sectores que no seu entender carecem de políticas urgentes como é o caso do ordenamento do território, da mobilidade e do trânsito, da limpeza e da segurança dos espaços públicos, os problemas da água e do saneamento básico, também do lixo e da poluição, que segundo Serrão “vão do mar à serra, do vale à montanha”.

“São estes os problemas sentidos e vividos pelas pessoas. Todos os dias. Que se vão eternizando no nosso concelho e em todas as freguesias que não têm tido uma resposta adequada por parte de quem governa este concelho. E nós queremos resolver esses problemas”, reforçou.

Antes, Elisa Seixas, mandatária e colega de bancada no hemiciclo madeirense, subiu ao palco para lembrar que Jacinto encabeça uma “candidatura de soluções” e que o percurso de Jacinto “fala por si”, recordando que foi o único deputado eleito à Assembleia da República que “votou contra a Lei das Finanças Regionais, aquela que é detestada” por outros

Elisa terminou dizendo que “Jacinto não está sozinho” nesta candidatura.