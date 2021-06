Venezuela de José Peseiro na Copa América com três 'portugueses'

A Venezuela de José Peseiro vai apresentar-se na Copa América com os defesas Nahuel Ferraresi e Mikel Villanueva, que jogam no Moreirense e Santa Clara, respetivamente, bem como o avançado Jhon Murilo do Tondela.

A equipa, que viaja hoje para o Brasil, onde a competição principia no domingo, inclui três guarda-redes, nove defesas, 12 médios e quatro avançados.

Peseiro tem duas baixas de peso, nomeadamente Wilker Ángel, defesa que atua nos russos do Akhmat Grozni, e o experiente defesa Rolf Feltscher, que atua no Würzburger Kickers da segunda divisão da Alemanha, pois deram positivos ao novo coronavírus.

A Venezuela integra o Grupo A, estreando-se domingo com o anfitrião Brasil, seguindo-se desafios com a Colômbia, Equador e Peru.