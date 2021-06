Há 25 anos, Sanas e Capitania estavam de costas voltadas

Há 25 anos, o curso de nadadores-salvadores provocava uma briga entre o Sanas e a Capitania do Porto do Funchal. A disputa fazia com que várias praias da Madeira não estivessem seguras, dizia o Sanas, porque não havia nadadores-salvadores suficientes para trabalhar nesse Verão - ainda que pelo menos 32 pessoas quisessem fazer o curso.

O Sanas acusava a Capitania do Funchal, em representação do Instituto Nacional de Socorros a Náufragos, de não ter promovido o curso para nadadores-salvadores, afirmando que esta era responsável pela formação - sobretudo quando no Verão anterior, o de 1995, se tinham registado mais de 900 acidentes nas praias da Madeira.

Recorde esta e outras histórias da Região na edição de 11 de Junho de 1996.