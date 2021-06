Incidência acumulada na Alemanha mantém-se a baixo de 25 casos

Na Alemanha, a incidência acumulada em sete dias mantém-se hoje abaixo dos 25 casos por 100 mil habitantes no mesmo dia em que as crianças a partir dos 12 anos podem ser inscritas no agendamento para a vacina contra o covid-19.

Nas últimas 24 horas, o Instituto Robert Koch registou 1.117 casos, face aos 1.978 de segunda-feira passada e aos 2.440 no domingo.

No último dia foi registada a morte de 22 pessoas, vítimas de covid-19, na Alemanha.

Na segunda-feira passada morreram 36 pessoas de SARS CoV-2 e 74 no domingo.

A incidência acumulada em sete dias baixou para os 24,3 novos casos por cada 100 mil habitantes, face a 24,7 no domingo e a 35,1 na segunda-feira da semana passada.

Trata-se do valor mais baixo no país desde meados de outubro de 2020.

No total, morreram no país 89.244 pessoas de covid-19 desde o princípio da pandemia e registaram-se 3.701.484 infeções em igual período.

Neste momento encontram-se internados nas unidades de cuidados intensivos alemãs, 1.854 doentes, 64% dos quais precisa de respiração assistida.

A partir de hoje, as crianças a partir dos 12 anos podem ser inscritas para serem vacinadas contra o novo coronavírus, depois de o Conselho de Ministros ter aprovado, na semana passada, a eliminação do sistema de prioridades estabelecido no final de 2020 e que pretendeu imunizar os grupos vulneráveis por idade, doenças ou profissão.

A nova medida não significa, no entanto, que todos os que desejam vacinar-se possam ser inoculados imediatamente.

O governo alemão pretende imunizar 90% das pessoas interessadas em vacinar-se até meados do verão.

Hoje começam a ser vacinados seis mil médicos de empresas, em todo o país.

De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, 45,4% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o covid-19 e 20,7% da população já recebeu o composto completo.