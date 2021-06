Bolsonaro diz que se depender dele haverá Copa América no Brasil

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou hoje que, se depender dele e do seu Governo, "haverá Copa América no Brasil", conforme anunciou a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) na segunda-feira.

O Brasil foi escolhido depois de a Argentina e a Colômbia terem desistido de organizar o torneio.

"Fui consultado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, da nossa parte, é positivo", disse Bolsonaro para apoiantes, aos portões de sua residência oficial em Brasília.

O Presidente brasileiro, líder que é conhecido por negar a gravidade do vírus SARS-CoV-2 que provoca a pandemia da covid-19, minimizou o impacto que a Copa América poderia ter em relação à crise sanitária no Brasil.

"Tem a Copa Libertadores, tem a Copa da América do Sul, agora estão vindo [jogos] das eliminatórias regionais para a Copa do Mundo do Qatar", disse Bolsonaro, em relação aos torneios que já se disputam no país há meses.

"É o mesmo protocolo [de segurança] da Copa Libertadores", insistiu o Presidente, ao defender que o seu Governo está disposto a sediar o torneio da seleção regional, que terá início no próximo dia 13.

A disputa do torneio no país gerou uma enorme onda de críticas de especialistas em saúde e setores políticos, que consideraram a decisão "irresponsável" quando a transmissão do coronavírus no Brasil continua descontrolada.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo ao contabilizar 462,791 vítimas mortais e mais de 16,9 milhões de casos confirmados de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.551.488 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.