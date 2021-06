A Associação Desportiva Pontassolense esteve em destaque nesta segunda Jornada Concentrada da Liga de Clubes - Campeonato Nacional de Equipas Mistas Seniores, 2.ª Divisão. A competição decorreu no Pavilhão Desportivo do Colégio Amor de Deus, em Cascais.

A equipa venceu dois dos três encontros que disputaram, terminando a jornada em 1.º Lugar do grupo.

"Nesta segunda Jornada, a Associação Desportiva Pontassolense, equipa constituída pelos atletas, Kevin Selvarajah, Nuno H. Gomes, Ana R. Fernandes e Iolanda Henriques, acompanhados pelo técnico David Freitas, viria a vencer dois dos três encontros agendados para esta jornada, vencendo o encontro frente ao Núcleo Sportinguista de Tires, por 4-1, e frente a Associação Recreativa e Cultural do Coto por 4-1, cedendo frente ao Clube Académico de Odivelas por 3-2, terminando no 1.º Lugar do Grupo da Fase Regular, com 15 pontos, tendo mais um jogo disputado", refere nota da Associação de Badminton da Região Autónoma da Madeira.

A 3.ª Jornada Concentrada e Final Four da Liga de Clubes, irá decorrer a 2 e 3 de Outubro 2021, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha.