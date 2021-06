Mais de 50 milhões já foram vacinados com a primeira dose no Brasil

Mais de 50 milhões de brasileiros receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a covid-19, cerca de 32% da população acima de 18 anos, informou hoje o Ministério da Saúde do país.

Desse total, apenas 23,4 milhões de brasileiros já estão totalmente imunizados. No total, o Brasil já aplicou 74,5 milhões de doses.

De acordo com Governo brasileiro, dos 212 milhões de habitantes que o país possui, 160 milhões têm perfil vacinável, ou seja, idade acima de 18 anos. O número de vacinados com a primeira dose corresponde a 32% da população elegível para vacinação e 23,6% da população total.

Segundo dados oficiais, 14,7% da população vacinada do país já está totalmente imunizada, após receber as duas doses. Se se considerar toda a população do Brasil, essa percentagem cai para apenas 11% da população.

O número ainda é baixo, depois de quase cinco meses do início da campanha de vacinação.

A primeira vacina no Brasil foi aplicada em 17 de janeiro, em São Paulo, e desde então a campanha de imunização no país tem sido feita aos poucos devido à escassez de imunizantes dada a elevada procura internacional.

A campanha de imunização também foi afetada pelo atraso na entrega de consumíveis básicos para fabrico de vacinas importadas de outros países, notadamente da China, que impede a fabricação regular dos dois principais imunizantes usados no Brasil, a CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, e a vacina do laboratório anglo-sueco AstraZeneca.

Com 476.792 mortes e 17 milhões de infeções, o Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus, junto com os Estados Unidos da América e a Índia.

A pandemia de provocou, pelo menos, 3.750.028 mortos no mundo, resultantes de mais de 173,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.