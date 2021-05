Prémio Emanuel Rodrigues terá Rubina Leal como presidente do júri

O Prémio Emanuel Rodrigues, destinado a distinguir aqueles que tenham realizado trabalhos que valorizem a importância da Autonomia, terá como presidente do júri Rubina Leal. A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira conta ainda com o farmacêutico e empresário José Júlio Fernandes e com a vereadora da Câmara do Funchal, Madalena Nunes.

O Prémio Emanuel Rodrigues tem como objectivo "distinguir cidadãos e/ou grupos de cidadãos e ainda organizações que se tenham evidenciado com trabalhos no âmbito académico, literário, histórico, científico, artístico ou jornalístico, que valorizem e relevem a importância da Autonomia e da Identidade Regional".

De acordo com nota da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, está a decorrer, durante o mês de Maio, o período de apresentação de propostas, com vista à atribuição do prémio.

A selecção será feita por este júri, nomeado pela Conferência dos Representantes dos Partidos do parlamento madeirense. Já o prémio será no valor de 5.000 euros, atribuído todos os anos no Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, celebrado a 19 de Julho.