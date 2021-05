Valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região atingiu novo máximo em Abril

De acordo com os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em Abril último, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região fixou-se em 1.226 euros/m2, tendo registado um acréscimo de 2,3% em relação ao mês precedente e de 6,2% face ao mesmo mês do ano anterior. Segundo a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "mesmo com o actual contexto pandémico, é de notar que aquele valor representa o novo máximo da série disponível, que tem início em Janeiro de 2011."

A DREM revela que, nos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária na Região foi de 1.232 euros/m2, traduzindo uma variação de +2,9% comparativamente a março de 2021 e de +5,7% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1.215 euros/m2, superior em 1,2% ao valor observado em março de 2021, crescendo 5,9% face ao valor do período homólogo.

Ao nível municipal, os dados hoje divulgados revelam que o valor mediano de avaliação bancária no Funchal, em abril de 2021, fixou-se nos 1.430 euros/m2, superior ao mês precedente em 0,4%, tendo aumentado 6,2% em termos homólogos.

Fonte DREM

"Para além do Funchal, e no mês em referência, só ultrapassaram o número mínimo de observações registadas (33) os municípios de Santa Cruz e de Câmara de Lobos, cujos valores de avaliação bancária se fixaram em 1 136 euros/m2 e 1 104 euros/m2, respetivamente. O município da zona leste da ilha da Madeira registou um acréscimo mensal de 5,0% e homólogo de 12,8%. Câmara de Lobos observou uma evolução negativa de -2,6% em relação ao mês anterior e positiva de 16,3%, em termos homólogos", acrescenta a DREM.