PCP deu entrada no parlamento a um voto de saudação pelos 76 anos da vitória sobre o nazi-fascismo

O PCP, através do seu deputado Ricardo Lume, deu entrada, no Parlamento Regional, a um voto de saudação pelo 76.º aniversário da vitória sobre o nazi-fascismo, "com o objectivo de afirmar os avanços das forças da paz, do progresso social e a luta pela emancipação dos trabalhadores e dos povos por todo o mundo. Conquistas históricas, que marcaram profundamente o século XX e que continuam a se repercutir na actualidade".

"Num tempo em que os povos enfrentam sérias ameaças é fundamental garantir a unidade dos democratas na luta em defesa da paz. Ao mesmo tempo é necessário reafirmar que está nas mãos dos trabalhadores e dos povos a conquista de um mundo melhor, abrindo os caminhos da liberdade, da soberania, da democracia, do progresso social, da libertação de todas as formas de exploração e opressão", disse em comunicado.