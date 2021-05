Diana Serrão em residência artística no Conservatório até Outubro

A realizadora Diana Serrão encontra-se, desde Abril, em residência artística no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Esta iniciativa, que terá a duração de 6 meses, está integrada no Plano Nacional das Artes e pretende promover a realização de projectos artísticos que sensibilizem os alunos e a comunidade para questões pertinentes da actualidade mundial, mas também destacar a importância do conhecimento da história do Conservatório, tendo em consideração que se comemoram, em 2020-21, os 75 anos da nossa escola.

O Conservatório integra o Plano Nacional das Artes (PNA) desde Setembro de 2020, uma iniciativa das áreas governativas da Cultura e da Educação, assumindo como missão dar um lugar central às artes e ao património, na formação ao longo da vida. Incluído neste plano está o Projeto Artista Residente, onde os agrupamentos e escolas interessados recebem um artista-residente nas suas instalações. Estes artistas são financiados pelo PNA que realiza parcerias directamente com entidades locais e regionais, contando no caso da Madeira com o apoio do Teatro Municipal do Funchal.

Este ano, a artista-residente do Conservatório será a realizadora Diana Serrão que, desde muito cedo manifestou interesse por diferentes áreas de expressão artística: escrita, teatro, dança, canto, cinema e fotografia. Durante a sua residência artística, está programada a realização de videoclipes com alunos do Conservatório na área da música, teatro e dança, a orientação de workshops nas áreas do som e imagem e cinema e arte sonora, a produção e desenvolvimento de uma instalação/performance audiovisual e de um fanzine com os alunos, a preparação de uma conferência e a integração no júri do Festival Internacional de Cinema FunFest.

Sobre Diana Serrão

Natural da Madeira, Diana Serrão é licenciada em Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia, com especialização em Produção e Realização Cinematográfica, pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT), tem pós-graduação em Culturas Visuais Digitais (ISCTE-IUL) e frequenta o mestrado em Artes e Tecnologias do Som (ESMAE), tendo ainda adquirido outras formações complementares na área artística e educativa. No seu percurso profissional como freelancer, tem colaborado em diversos projectos de criação e produção artística em cinema, artes performativas, videoarte, televisão e publicidade. Participou, como autora, nos fanzines ‘Nicotina’, ‘O Dedo’ e ‘A.Poética’, periódicos não oficiais de artes e poesia dedicados à divulgação de conteúdos artísticos e respectivos autores, e na ‘Mostrengo’ Antologia Poética. Colaborou com a Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia da Direcção Regional de Educação como realizadora e editora e em diferentes projectos nos domínios do cinema e artes visuais na RAM.