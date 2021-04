Cortejo alegórico da Festa da Flor estará de regresso em Outubro

A Secretaria Regional de Turismo e Cultura (SRTC) acaba de anunciar que o tradicional cortejo alegórico estará de regresso na próxima edição da Festa da Flor, com data para o primeiro domingo de Outubro.

Tal como em 2020, o evento deste ano vai realizar-se em conjunto com a Festa do Vinho da Madeira, com uma vasta programação que está a ser preparada para aquele mês, revela a tutela em nota de imprensa.

O tema da próxima edição da Festa da Flor também já está escolhido e será 'Madeira, Jardim da Esperança', refere a mesma nota.

Neste momento, está a ser estudado o número de trupes a participar no cortejo alegórico do dia 3 de Outubro, que envolverá "largas centenas de figurantes".

Em paralelo, a SRTC está a equacionar replicar as exibições em diferentes dias por parte das trupes participantes no cortejo, a exemplo do que aconteceu o ano passado.

"A grande aceitação do modelo idealizado em 2020 em substituição do cortejo fez com que voltem a ser idealizadas para este ano um conjunto de actuações em diferentes espaços da cidade e em vários fins-de-semana", sustenta a nota.

Não obstante, o Secretário Regional de Turismo e Cultura sublinha que "tudo estará dependente da evolução pandémica", que "se perspetiva evolua favoravelmente durante o Verão".

Eduardo Jesus observa ainda que o tema escolhido para próxima edição “tem a ver com isso mesmo", com "um virar de página onde a Madeira seja um jardim de esperança para as nossas vidas e também para a retoma que se quer no turismo e, consequentemente em toda a economia transversal que abrange, que se traduz em cerca de 26% do PIB regional”.