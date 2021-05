Já são conhecidos membros do júri que irão avaliar propostas artísticas do Funchal 2027

Já é conhecido o nome dos membros do júri que compõem a equipa multidisciplinar que, a partir de 31 de maio, terá a responsabilidade de avaliar e selecionar as propostas artísticas que farão parte da programação Funchal 2027.

O júri foi dado ontem a conhecer pela equipa de missão da Candidatura do Funchal a Capital Europeia da Cultura, na última sessão de esclarecimentos realizada on-line com os artistas.

O júri é composto por 10 elementos em representação das várias áreas artísticas.

Conheça cada um deles:

Ana da Silva

Fundou nos anos 70, em Londres, a mítica banda pioneira de pos-punk feminino, The Raincoats, que influenciou diversas gerações de artistas como Kurt Cobain, Carrie Brownstein, Bikini Kill e John Lydon dos Sex Pistols. Actualmente Ana da silva dedica-se à música eletrónica experimental, havendo lançado em 2019 um álbum colaborativo com a japonesa Phew.

Carlos Sena Caires

Dedicou-se principalmente à investigação do design digital, das artes interactivas e do design dos novos média. Os seus projectos artísticos focam-se em instalações de vídeo interactivo, cinema interativo e instalações de arte digital. O professor Caires é licenciado em Design pela Universidade da Madeira, é Mestre em Artes Digitais pela Universidade Católica Portuguesa e é doutorado em Estética, Ciências e Tecnologia das Artes pela Universidade de Paris.

Catarina Faria



É licenciada em Psicologia, com mestrado em Psicologia da Educação na Universidade da Madeira. Formadora certificada, gestora e programadora cultural, é actualmente responsável pela programação do Teatro Municipal Baltazar Dias e coordenadora de projetos culturais da Câmara Municipal do Funchal. Integra o Conselho Consultivo do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira e o Conselho de Cultura da Universidade da Madeira. É membro da Plateia – Associação de Profissionais das Artes Cénicas.

Fernando Heitor



É actor, encenador, dramaturgista, argumentista e guionista formado pela Escola Superior de Teatro e Cinema. No Teatro foi dirigido por Carlos Avilez, João Mota, Ricardo Pais, Angel Facio, Osório Mateus, Luís Miguel Cintra, Jorge Silva Melo e Filipe La Féria. Fernando Heitor é argumentista e guionista de séries de televisão de ficção e entretenimento desde 1980.

Luís Filipe Sarmento

É jornalista, escritor, tradutor e realizador de televisão. Estudou Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi Coordenador Internacional da Organization Mondial de Poétes, Membro do International Comite of World Congress of Poets e Presidente da Associação Ibero-Americana de Escritores. Luís Filipe foi o coordenador para Portugal da World Poetry Movement.