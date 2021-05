Avião de passageiros aterra em segurança em Los Angeles após colisão com pássaro

Um avião da companhia aérea Allegiant regressou hoje em segurança ao Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de a tripulação relatar que o aparelho bateu num pássaro, segundo as autoridades.

O voo 314 da Allegiant, um avião Airbus A319 com destino ao estado de Utah, aterrou sem incidentes às 07:44 locais (15:44 em Lisboa), indicou Ian Gregor, porta-voz da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês).

O jato sofreu uma colisão com um pássaro no segundo motor pouco depois de ter descolado e voltou ao aeroporto para uma inspeção e avaliação, segunda a porta-voz da Allegiant, Hilarie Gray.

"A aeronave aterrou com segurança e foi até ao portão de forma independente, onde os passageiros desembarcaram normalmente", indicou.

Gray disse ainda que não tinha informações imediatas acerca de danos no aparelho.

Um jato substituto foi enviado para levar os passageiros ao seu destino, em Provo, no Utah.

Os perigos de colisões com pássaros foram demonstrados pela aterragem de emergência do voo 1549 da companhia aérea US Airways no Rio Hudson, em Nova Iorque, em 2009, depois de gansos terem entrado nos dois motores.

Desde então, de acordo com uma normativa da FAA, os relatórios de colisões com pássaros aumentaram para uma média de mais de 15.000 por ano, de 2015 a 2019.

Menos de 5% das colisões são danosas.