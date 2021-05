Madeira regista 13 novos casos e 16 recuperados

A Madeira regista, hoje, 13 novos casos de covid-19, todos de transmissão local. Há a reportar a recuperação de 16 doentes, pelo que o total de casos activos é agora de 273.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico, divulgado pela Direcção Regional de Saúde, entre os 273 casos activos há 13 importados e 260 de transmissão local. De referir que, 11 pessoas encontram-se hospitalizadas em Unidades Polivalentes e 3 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Há ainda 30 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira dedicada para esse efeitos e os restantes infectados encontram-se em alojamento próprio.

As autoridades de saúde estão a estudar 119 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

A DRS indica ainda que 567 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo, por terem tido contacto com casos postivos.

No que respeita à vigilância de viajantes, 9.264 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 47.882 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.468 atendimentos