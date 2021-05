"Há necessidade de alterar o MEDIARAM?"

A questão foi do 'centrista' António Lopes da Fonseca, que esta tarde participa na audição parlamentar que ouve os representantes da empresa Diário de Notícias, sobre os apoios ao sector privado da comunicação social.

O administrador da EDN, Roberto Passos, considera que os apoios são essenciais para o "equilíbrio" das empresas e que sim, que há a possibilidade de melhorar o apoio.

Uma melhoria que, conforme explicou, até pode não passar pelo reforço da verba atribuída, mas pela possibilidade de permitir candidaturas a outros sistemas de incentivos.

Em resposta ao deputado do CDS-PP, o administrador do DIÁRIO sublinhou o crescimento das plataformas digitais do grupo, que tem marcado a diferença no panorama jornalístico regional.