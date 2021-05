Ivo Vieira adverte que é "determinante ganhar" ao Santa Clara

O treinador do Famalicão, Ivo Vieira, admitiu hoje que é "determinante ganhar" o jogo com o Santa Clara, da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, para se aproximar do objetivo da manutenção no escalão principal.

"É determinante ganharmos o jogo e é fundamental fazermos o nosso. Os resultados das outras equipas de pouco valem se nós não somarmos pontos", observou o técnico, em conferência de imprensa.

Ivo Vieira realçou o bom desempenho que a equipa açoriana tem tido no campeonato, mas garantiu que o importante é o que o Famalicão poderá fazer no relvado.

"A tabela fala por si. O Santa Clara está a fazer um campeonato muito bom, equilibrado. Estamos preparados para isso. Têm muito mérito no campeonato que estão a fazer. Mas nós também temos as nossas armas. Temos que estar focados naquilo que podemos fazer no jogo, tentar contrariar os pontos mais fortes do Santa Clara e tentar alavancar as nossas mais-valias", assinalou.

Relativamente à importância deste jogo para as contas da manutenção na I Liga, Ivo Vieira salientou o espírito de sacrifício e a capacidade de acreditar do grupo.

"Ganhar este jogo é fundamental para aquilo que é o nosso objetivo. Jogamos todos os desafios para tentar somar os três pontos. Às vezes não corre bem. Mas lutar e acreditar que é possível faremos sempre. Não será diferente neste jogo. Queremos conseguir o nosso objetivo o mais depressa possível", garantiu.

No entanto, o treinador da equipa famalicense não está preocupado com a pressão que a luta pela manutenção pode acarretar.

"A pressão, para mim, quase que não existe. Existe adrenalina, tensão, abordagem ao jogo. Obviamente, mais do que essa palavra, temos que ser equilibrados, temos que lutar pelo resultado, confiar no que fazemos e proporcionar um resultado que queremos. Os que passam dificuldades na vida é que estão pressionados. Estes jogadores estão cheios de saúde. Temos que ter alegria, prazer naquilo que fazemos", explicou.

Sobre se a estratégia do jogo vai mudar, à semelhança do que aconteceu no encontro com o FC Porto (derrota por 3-2), Ivo Vieira explicou que o importante é que a sua equipa mantenha a essência.

"Para cada jogo levamos uma estratégia definida. Há um padrão base naquilo que é o nosso jogo, naquilo que é a nossa ideia, naquilo que é o nosso objetivo. Dependendo do adversário, se é fora ou em casa, se é um adversário mais forte ou menos, vai ao encontro do que podemos fazer em termos estratégicos para tirar partido. É uma situação variável de jogo para jogo, mas nunca perdendo a nossa essência, a nossa marca. Jogar para ganhar, conseguir chegar mais vezes à baliza do adversário. Depois, é uma questão de pormenor, pode ser alterado ou não consoante o adversário", frisou.

O Famalicão, em 14.º lugar, com 31 pontos, recebe na sexta-feira, às 19:00 horas, o Santa Clara, na sétima posição, com 37, em jogo a contar para a 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.