Banco Alimentar assina protocolo com Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos, da Madeira

A presidente do Bando Alimentar da Madeira (BA Madeira), Fátima Aveiro, acaba de anunciar que a Associação Mão Solidária (do Banco Alimentar da Madeira) vai assinar um protocolo de cooperação com a ASPFAM - Associação de Surdos, Pais, Familiares e Amigos, da Madeira.

O protocolo tem por fim "estabelecer uma parceria de cooperação entre as entidades signatárias, que consiste na doação, pela ASPFAM, de excedentes hortícolas e frutícolas à Mão Solidária, que se compromete à respectiva redistribuição às Instituições que apoia", explica um comunicado da instituição.

A celebração do acordo realiza-se, amanhã, dia 7 de Maio, às 11h30, no armazém do Banco Alimentar da Madeira.

Há oito anos que o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira, ajuda a alimentar pessoas e famílias comprovadamente carenciadas na Região.