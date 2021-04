Depois de aprovadas as contas da Associação de Promoção da Madeira relativamente ao exercício de 2020, Eduardo Jesus falou num balanço "fortemente afectado pela pandemia", tendo ainda assim verificado "que o desempenho do destino Madeira está entre os melhores conseguidos no País", sendo na óptica do secretário regional do Turismo "evidente o sentido de oportunidade aproveitado em todos os momentos em que os mercados emissores permitiram”.

“Uma outra constatação prende-se com o importante contributo dado pelo mercado nacional, tendo a proximidade funcionado como facilidade para a escolha da Madeira e do Porto Santo", disse ainda o governante.

Eduardo Jesus sustentou a sua tese com "a comunicação realizada e todo o esforço promocional colocado junto dos mercados, tendo-se realizado um significativo número de fam trips e press trips, que ajudaram a consolidar as diferentes vagas de comunicação materializadas em várias campanhas que foram levadas a cabo”.

A Assembleia Geral da Associação de Promoção da Madeira aprovou esta tarde, por unanimidade, as Contas e Exercício de 2020. Durante a manhã, o Conselho Consultivo do organismo também anuiu em uniformidade.

A Assembleia Geral concordou igualmente com a admissão de um novo associado do Porto Santo e com a entrada como sócio honorário da Fundação Museu de Arte Sacra.