DREM divulga informação sobre o preço mediano dos alojamentos familiares

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje a informação referente ao 4.º trimestre de 2020 para o preço mediano dos alojamentos familiares. Esta nota divide-se em duas partes, uma com a análise dos resultados para o 4.º trimestre de 2020, tendo em conta apenas os três meses do trimestre, e outra com a informação dos últimos doze meses.

Assim, é permitido uma análise das dinâmicas mais recentes do mercado de aquisição de habitação – até tendo em conta o impacto socioeconómico da pandemia COVID-19 – mas condiciona a apresentação de resultados para pequenos domínios territoriais, existindo assim informação ao nível da Região, apenas para o total da RAM e para o município do Funchal.

Crescimento dos preços da habitação na RAM desacelerou nos últimos três meses

No 4.º trimestre de 2020 (últimos 3 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na RAM foi de 1 264 euros/m2, posicionando-se, a par do Algarve (1 809 euros/m2), da Área Metropolitana de Lisboa (1 638 euros/m2) e da Área Metropolitana do Porto (1 288 euros/m2), acima do valor nacional (1 188 euros/m2).

No trimestre em referência, o crescimento desta variável desacelerou na Região, ou seja, mantém-se a tendência de aumento, mas de forma menos expressiva que no trimestre anterior. Enquanto no 3.º trimestre a taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas de alojamentos familiares por m2 havia sido de +12,2%, no 4.º trimestre esse crescimento reduziu-se para 3,7% (uma diminuição de 8,5 pontos percentuais, o que se contrapõe com os +0,2 pontos percentuais no país). No conjunto das cidades com mais de 100 mil habitantes, pontifica o Funchal, cidade na qual o crescimento também desacelerou, com a taxa de variação homóloga a passar de 12,7% no 3.º trimestre para 8,7% no 4.º trimestre de 2020 (-4,0 p.p.).

Preço mediano de alojamentos familiares atinge máximo da série

No 4.º trimestre de 2020 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 1 322 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 1,1% e homólogo de 10,5%. A nível nacional, o preço mediano ascendeu a 1 188 euros/m2 e as variações, pela mesma ordem, foram ambas positivas, de 2,4% e de 9,9%. Note-se ainda que na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (1 562 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 252 euros/m2) em 310 euros/m2.

Quer para Portugal, quer para a RAM, o valor do trimestre em referência é o mais alto da série, que tem início no 1.º trimestre de 2016.

Se se alargar o âmbito de análise aos últimos dois anos (4.º trimestre de 2020 face ao mesmo trimestre de 2018), conclui-se que o preço mediano de alojamentos familiares, na RAM, cresceu 9,5% nesse período, abaixo da média do país (+19,3%).

Para os apartamentos, o valor observado na RAM (1 477 euros/m2) foi superior em 9,6% ao verificado para o conjunto do país (1 348 euros/m2). Nos apartamentos existentes, o valor regional fixou-se nos 1 382 euros/m2, sendo que para o país aquele valor ronda os 1 311 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação no 4.º trimestre de 2020 ascendeu aos 1 724 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 402 euros/m2). No ranking nacional, o Funchal manteve-se no 14.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (3 377 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Porto. De realçar que do conjunto das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes (Lisboa, Porto, Funchal, Amadora, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Braga), o Funchal surge com o terceiro valor mais alto, depois de Lisboa e Porto.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, Porto Santo, Câmara de Lobos, Ponta do Sol e de Machico, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1 235 euros/m2, 1 142 euros/m2, 1 128 euros/m2, 1 044 euros/m2 e 1 012 euros/m2, respetivamente). O valor mais baixo foi observado em Santana (627 euros/m2).

Nas freguesias da cidade do Funchal, sobressai São Martinho, que apresentou, no 4.º trimestre de 2020, valores (2 040 euros/m2) bastante superiores à média da cidade para a totalidade dos alojamentos (1 724 euros/m2). Seguem-se a agregação das freguesias centrais (São Pedro, Santa Luzia e Sé), com 1 667 euros/m2 e Santo António com 1 547 euros/m2. O agregado das freguesias de Santa Maria Maior e S. Gonçalo e a agregação S. Roque, Monte e Imaculado Coração de Maria registaram os valores mais baixos (1 523 euros/m2 e 1 267 euros/m2, respetivamente). Comparativamente ao 4.º trimestre de 2019, todas as freguesias ou agregações de freguesias observaram crescimentos em termos do valor mediano das vendas por m2 e face ao trimestre anterior apenas na agregação de Santa Maria Maior e S. Gonçalo é que houve um recuo.

Na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares no 4.º trimestre de 2020 ascendeu a 1 265 euros/m2, valor que supera o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1 235 euros/m2), em 30 euros/m2. De referir que nesta freguesia este indicador cresceu em termos homólogos (+10,6%) e trimestrais (+0,7%).

No 4.º trimestre de 2020, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 1 418 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 1 304 euros/m2; T3, 1 349 euros/m2; T4 ou superior, 1 004 euros/m2). Na cidade do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores aos da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (1 885 euros/m2).