Beach & Breakfast no Restaurante Atlantis

Pequeno-almoço buffet no Restaurante Atlantis dá acesso gratuito a um dia de praia no complexo balnear Lido Galomar. Serviço de pequeno-almoço disponível todos os dias, entre as 08.30 e as 10.30, por um preço fixo de 18,90€ adulto e 9,90€ criança.

Recomendamos reserva antecipada até porque o acesso está limitado à capacidade do espaço e medidas de higiene e segurança.

Reservas: 291 930 930