Dia Mundial da Língua Portuguesa celebra-se em Luanda com maratona de poesia falada

Centro Cultural Português (CCP) em Luanda celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa em Angola com várias atividades com destaque para a maratona de poesia falada, na quarta-feira, em que participam 12 poetas e poetisas.

O programa de comemorações inclui quatro atividades, que decorrem em formato digital e/ou presencial, "todas elas vocacionadas para sublinhar a elegância, diversidade e beleza da Língua Portuguesa", adianta o CCP num comunicado.

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, em parceria com o Centro Cultural Brasil Angola (CCBA), o Camões - CCP apresenta um ciclo de debates em formato "webinar", reunindo 18 oradores dos campos da literatura, das artes e da academia, de Angola, Brasil e Portugal, que vão discutir as transformações da linguagem e da literatura em língua portuguesa.

No dia 5 de maio, em formato presencial, o Auditório Pepetela recebe, às 15:30, o espetáculo de Spoken Word -- "Tra!nspirando", em parceria com os "Sem Letra" e o "5 mentes studios", numa maratona de poesia falada que conta com 12 poetas e poetisas e um músico.

No mesmo dia, pela 18:30, terá lugar uma Tertúlia de Poesia Angolana, com um programa coordenado pelo poeta José Luís Mendonça, e que reúne poetas de referências das letras angolanas, como Irene Amosi, Lopito Feijó, Bendinho Freitas e Bona Ska, com participação musical de Maweze e os Idimakaji.

As atividades presenciais são de entrada gratuita e limitada ao número de lugares existentes.

Está ainda a decorrer um desafio online, intitulado #mandaumpoemaaocamões, em que é pedido aos internautas que enviem um vídeo com a declamação de um poema de um autor de língua portuguesa (ou de autoria própria) para publicar nas redes sociais do "Camões Angola".

O Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio, foi instituído em 25 de novembro de 2019 pela UNESCO, numa proclamação subscrita por 193 Estados-membros da organização. A iniciativa nasceu de uma proposta apresentada por todos os Estados da CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A língua portuguesa é presentemente falada por mais de 265 milhões de pessoas em todos os continentes, sendo a língua mais falada no hemisfério sul.