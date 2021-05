Quinto melhor decatlo da história para o canadiano Damian Warner

O canadiano Damian Warner conseguiu hoje em Gotzis, Áustria, a quinta melhor pontuação de sempre no decatlo, ao ficar apenas a cinco pontos do patamar dos 9.000 pontos.

O 'meeting' de eventos combinados de Gotzis, conhecido como a 'Meca do decatlo', voltou a proporcionar grandes momentos, com Warner muito próximo daquela marca, que só três atletas já passaram - o checo Roman Sebrle, o norte-americano Ashton Eaton e o francês Kevin Meyer, atual recordista mundial com 9.126.

Warner, grande rival do ex-recordista mundial Ashton Eaton, conseguiu mesmo ser o melhor atleta de sempre em três das dez provas em decatlo, os 100 metros barreiras (10,14), salto em comprimento (8,28) e 110 metros barreiras (13,36).

O ponto fraco de Warner continua a ser o lançamento do dardo, tradicionalmente a disciplina mais 'complicada' para os decatlonistas que começaram na velocidade. O canadiano, de 31 anos, é agora o principal adversário nos Jogos Olímpicos para Kevin Meyer.

A húngara Xenia Krizsan triunfou no heptatlo, com 6.651 pontos, novo recorde nacional.