AMRAM aprova prestação de contas de 2020

Os membros do Conselho Executivo da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) aprovaram por unanimidade, a prestação de contas referente ao ano 2020.

Numa reunião por videoconferência, esta quarta-feira, 27 de Maio, as demonstrações financeiras foram apresentadas, seguindo as Normas Contabilísticas Públicas (NCP), tendo sido reconhecidos todos os activos e passivos e sua respectiva mensuração de acordo com as NCP.

Em 2020 os Resultados Líquidos foram negativos, correspondendo ao montante de 125.181,89€. "Para este resultado contribuiu essencialmente o decréscimo verificado nas vendas do Jogo Instantâneo associado à pandemia da Covid-19 que afectou a economia de uma forma transversal", explica o comunicado enviado à redação.

Em termos orçamentais, as receitas arrecadadas pela AMRAM totalizaram um montante global de € 1.778.454,24 correspondente a um grau de execução orçamental global (de períodos anteriores e período corrente) de 82,68%. Quanto a execução orçamental da despesa em 2020 foi de 72,64%, atingindo o montante de € 1.562.457,60.

Ricardo Nascimento, presidente da AMRAM, destaca que apesar do corte na receita, consequente da pandemia da covid-19, 2020 conseguiu ser “um ano positivo”, na medida em que foi possível realizar várias actividades.

Permitiu a esterilização dos animais errantes nos 11 concelhos da Região, promovemos formação aos colaboradores das autarquias, atribuímos um apoio ao SESARAM para a aquisição de equipamentos de emergência relacionados com a pandemia e estamos na fase de conclusão do regulamento da proteção de dados em 10 concelhos da Madeira, entre outras actividades intermunicipais que temos realizado. Ricardo Nascimento, presidente da AMRAM.

O responsável pela AMRAM, salienta que apesar de todas as contingências, “2020 até foi um ano com boas iniciativas em prol os municípios da Madeira”.

O documento será apreciado e votado na Assembleia Intermunicipal da AMRAM no próximo mês de Junho.