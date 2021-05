Enfermeiros poderão reaver pontos perdidos na avaliação SIADAP

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR) tem vindo a lutar para que a situação do grupo de enfermeiros madeirenses que perdeu pontos na avaliação SIADAP, seja normalizada.

Em causa está um grupo de enfermeiros que transitou, por concurso, para a categoria de especialista e perdeu pontos da avaliação SIADAP, que lhes permitem subir para o escalão remuneratório seguinte.

Na reunião realizada na quarta-feira, 26 de Maio, entre responsáveis do SINDEPOR e do SESARAM, foi demostrada abertura por parte do serviço de saúde para que o sindicato elabore um levantamento dos casos, a lista será apresentada posteriormente ao SESARAM e "poderá permitir a correcção dessas iniquidades, à luz do princípio de trabalho igual, salário igual", garante o sindicato.

Em comunicado enviado à comunicação social, o SINDEPOR dá conta que conseguiu que a avaliação do biénio 2019-2020, fosse 'relevante' para todos os enfermeiros do arquipélago, o que se traduz em 4 pontos no biénio (2 por ano), "tendo em conta o esforço suplementar a que foram expostos estes profissionais no combate à pandemia e no processo de vacinação". Na última reunião com o SESARAM, o sindicato destacou que os enfermeiros merecem a mesma classificação no biénio 2021-2022, uma vez que a pandemia de ainda não terminou, para esse efeito, será assinada uma acta de compromisso.