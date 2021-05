Médio francês Vincent Koziello deixa o Nacional para regressar ao Colónia

O médio francês Vincent Koziello está de saída do Nacional, equipa que foi despromovida esta época à II Liga portuguesa de futebol, revelou hoje à Lusa fonte do clube madeirense.

O médio, de 25 anos, que se encontrava no Nacional por empréstimo do Colónia, regressa ao clube alemão, uma vez que o Nacional decidiu não exercer o direito de opção para ficar com o jogador no plantel.

Koziello, internacional pelos escalões jovens de França, participou em 14 jogos pelo Nacional na I Liga a que somou outros dois para a Taça de Portugal.

O médio junta-se a Lucas Kal, que regressa ao São Paulo, ao guarda-redes Seydou Sy, aos extremos Marco Matias e Kenji Gorré e ao avançado Pedro Mendes, que está de regresso ao campeão nacional Sporting, bem como a Rúben Micael, que deu por encerrada a carreira, como as saídas confirmadas, até agora, do Nacional.