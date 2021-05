Porto-santenses gostam de se cuidar na alimentação

O comer da melhor maneira para o bem da saúde, passou alguns anos a ser uma preocupação quotidiana dos porto-santenses.

Já alguns anos que vem à ilha dourada, uma nutricionista, “ pela mão” da 'Bioforma', que está localizada bem no centro da cidade, no edifício 'Ilha Dourada'.

Esta era uma lacuna e Joana Teixeira profissional no campo da nutrição, falou ao DIARIO, que tudo começou como um desafio, já que "faz todo o sentido ter aqui uma nutricionista, nem seja mensalmente”.

Obesidade era o problema agora está melhor

“Há muitos casos de obesidade no Porto Santo e as pessoas necessariamente precisam de ser acompanhadas não só no aspecto da obesidade, mas também, muitas pessoas procuram-me para uma melhor alimentação e outras opções, como algum problema de saúde que tenham, para melhorá-lo. Logo, faz sentido ter aqui uma nutricionista”, disse.

Na abordagem que Joana Teixeira teve inicialmente com os porto-santenses, a nutricionista , diz ter sido muito bem recebida. "Quando não venho no mês de Janeiro “(ausência do navio Lobo Marinho para manutenção), quando volto sinto muito o carinho dos porto-santenses, sou sempre bem recebida e adoro vir ao Porto Santo”, confessa.

O Português gosta de pão…mas existem alternativas

Joana Teixeira lembra que há muitos outros problemas para além da obesidade. “Há um pouco de tudo, as pessoas já têm maior consciência para a importância de comer o mais saudável, há outras que ainda gostam muito de pão, o português gosta muito do pão, e existem muitas pessoas que baseiam as suas refeições pelo pão. Bolachas é outro problema”, indica.

“Tento dar outras hipóteses e outras sugestões para que elas fujam um pouco ao pão, o pão pode estar presente, mas não tanto nas refeições diárias”, acrescenta.

Nas sugestões que Joana Teixeira dá aos pacientes, “ em vez de ir sempre para o pão, uma fruta no lanche, ou um iogurte, ou mesmo introduzir os flocos de aveia, e assim as pessoas possam ter mais sugestões e alternativas”, refere.

Refrigerantes não, mas leite e chá sim

Em termos de bebida Joana Teixeira, frisou, “os sumos tento que as pessoas retirem, principalmente os refrigerantes, leite é bom desde que não seja um litro por dia, um copo de leite por dia faz todo o sentido, o chá também faz bem e é uma forma de uma pessoa hidratar, porque há muitas pessoas que não gostam de beber agua”.

Depois da nutricionista Joana Teixeira estar na ilha dourada algum tempo, será que as suas sugestões estão a dar resultados? “Tenho aqui muito bons resultados, há pessoas que já perderam 20, umas 15 e outras 10 quilos, outras pessoas não vêm aqui para ganhar ou perder peso, mas sim para manter e para obter uma melhor qualidade de vida, logo, é muito bom em eu estar aqui… E quero continuar até porque faz todo o sentido. Venho até ao Porto Santo com todo o gosto”, afirmou.