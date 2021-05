Avião que havia divergido para Porto Santo já aterrou no Aeroporto da Madeira

Terminou a ‘odisseia’ do voo da easyJet proveniente de Berlin, Alemanha, que havia divergido para o Porto Santo, mas entretanto já retomou a viagem e aterrou no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que o voo com destino ao Funchal, depois de uma hora de espera ao largo da Madeira na expectativa de melhores condições atmosféricas em Santa Cruz que permitissem a aproximação e aterragem, acabaria por divergir para o Aeroporto de Porto Santo, onde permaneceu mais de duas horas.

De acordo com informações recolhidas no Porto Santo, com o consentimento do comandante, alguns passageiros optaram por desembarcar “por conta própria” na ilha dourada. Entretanto, com a melhoria das condições atmosféricas na zona leste da Madeira – passou a precipitação que reduzia a visibilidade – o avião levantou voo e acabou por aterrar sem problemas no Aeroporto da Madeira.

Está assim ultrapassado o constrangimento, que resultou essencialmente num significativo atraso, quer à chegada, quer na partida do voo de regresso ao centro da Europa.