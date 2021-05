"Quando estamos na oposição a demagogia faz jeito" foi a resposta do presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, ao PSD e em particular ao deputado municipal Heliodoro Dória, que minutos antes tecera muitas criticas à actual governação camarária e aos dois mandatos do CDS.

Surpreendido com q chegada do secretário regional de Infraestruturas e Equipamentos, Pedro Fino, convocado à última hora para substituir o ausente Jorge Carvalho em representação do Governo Regional, Dinarte Fernandes congratulou-se com a presença do secretário que louvou e elogiou a atitude aquando das intempéries no concelho no início deste ano. Mas fez saber que "gostaria ter cá um secretário do CDS", apontando o nome de Rui Barreto. O elogio ao representante do Governo levou o autarca de Santana a dizer qur "nem tudo aquilo que mexe devemos atirar a matar", numa alusão ao discurso crítico do PSD.

De resto, reprovou a ideia sublinhada pelo social democrata que "fez parecer que apenas e só o Governo Regional foi responsável por todo o progresso" no concelho. Não deixou de também lembrar os mais de 8 milhões de euros de passivo que o CDS herdou da governação PSD.

Dinarte Fernandes agradeceu ao Governo Regional os investimentos feitos no concelho de Santana, ao ponto de admitir "Santana tem tido mais obra ultimamente com o CDS na governação da Câmara do que quando o PSD estava na Câmara".