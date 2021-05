Quarentenas já custaram mais de sete milhões

Bom dia!

As quarentenas em unidades hoteleiras já custaram mais de sete milhões aos cofres do Governo Regional. Além do alojamento com pensão completa, a Região também custeou o transporte de eventuais infectados e a limpeza dos quartos reservados ao isolamento prolifático.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica que os hotéis do Grupo Pestana assumem a maior fatia dos 26 contratos celebrados no último ano. E por falar em viajantes, saiba ainda que a Madeira está entre os 15 melhores destinos europeus para turistas vacinados. Assuntos para ler nas páginas 6 e 7 do seu matutino.

Outros temas em destaque

Funchal conquista apoio das RUP

Candidatura a Capital Europeia da Cultura procura agregar no projecto o arquipélago, as regiões ultraperiféricas e ultramarinas e as cidades geminadas.

100 mil euros em máquinas de sulfatar

Governo ajuda agricultores a substituírem equipamentos obsoletos. O objectivo é combater a praga da anoneira.

Férias na Madeira acabam em pancadaria e divórcio

Mulher ucraniana vai a julgamento pelo crime de violência doméstica.

Filme madeirense premiado em Nova Iorque

'Veranico', curta-metragem do realizador João Brás, natural de Machico, distinguida no '21 Islands International Short Film Fest'.

Bom início de semana!