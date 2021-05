Nova geração Europe Direct 2021-2025 apresentada esta quarta-feira

É já na próxima quarta-feira, dia 26 de Maio, que terá lugar, no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, o evento de apresentação da nova geração Europe Direct 2021-2025.

A iniciativa terá início às 14h45 com o desencerramento da placa do Europe Direct Madeira, nas instalações do Europe Direct Madeira - Casa da Cultura de Câmara de Lobos e contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho e do Presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.

A partir das 15 horas inicia-se o evento de apresentação propriamente dito.