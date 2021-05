“Estamos naturalmente desanimados. Foi sempre um grande objectivo do clube, infelizmente não será este ano certamente será no próximo”. São as primeiras palavras de Duarte Nuno Anjo, capitão da equipa do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres que iria disputar pela primeira vez a Liga dos Campeões Europeus de Clubes em Badminton, mas devido ao covid-19 a organização cancelou o grande evento que disputar-se-ia em Junho na Polónia.

“Já tínhamos as passagens aéreas emitidas, alojamento acertado e toda a logística definida para este tipo de evento que tem de ser programado com algum tempo de antecedência, infelizmente vamos ter de ver como iremos fazer para não perder tudo”, afirmou há instantes.

Tal como o DIÁRIO avançou esta tarde a organização do Campeonato Europeu de Clubes de 2021 emitiu um comunicado a dar conta que devido à situação do Covid-19, os clubes terão que esperar mais um ano.

O Conselho de Diretores do Badminton Europe decidiu cancelar o Campeonato Europeu de Clubes de 2021 havendo uma janela de oportunidade em 2022, no entanto as datas para o Campeonato Europa ainda não foram confirmadas, mas o país “continua disponível para receber as melhores equipas da Europa”, acrescenta no mesmo comunicado.



Pelo histórico deste tipo de acontecimentos, Duarte Nuno Anjo acredita que o apuramento para Liga dos Campeões Europeus de Clubes do próximo ano será novamente determinada por uma nova competição entre clubes portugueses.