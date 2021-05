Normas de auto-protecção são para continuar a vigorar “por largos meses” na Madeira

As normas sanitárias de auto-protecção, como uso obrigatório de máscara e distanciamento social estão para durar na Madeira. Garantia dada pelo presidente do Governo Regional, à margem de visita às obras concluídas no Cais da Ribeira Brava.

Questionado sobre se era motivo de preocupação a reabertura ao turismo, e em particular com a possível propagação da estirpe da Índia, Miguel Albuquerque disse estar confiante que “a abertura ao turismo vai correr bem”, mas avisa que temos de continuar a cumprir as normas sanitárias de auto-protecção em vigor.

“Vamos ter de manter durante mais alguns meses, largos meses, estas regras”, referindo-se ao distanciamento social e uso de máscara, entre outras.

Antes rejeitou estar com receio de consequências que possam advir da reabertura do turismo.

“Não posso andar preocupado, porque se fosse para andar preocupado já tinha enlouquecido, porque estes meses foram meses duros”, disse.

Em relação aos turistas, lembrou que “a maioria dos britânicos que vão entrar na Madeira vêm já vacinados”, embora reconheça que “isso não significa que não possam transmitir o vírus”. Daí a razão da vacinação contemplar nesta fase os profissionais do turismo”.

Aproveitou para lembrar que “a vacina não é a panaceia que tudo resolve. Dá muito mais segurança para toda a gente, mas não resolve tudo de uma vez”, concretizou.