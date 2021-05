Comandante da Protecção Civil destaca reforço de capacidade de combate a incêndios este ano

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil disse hoje que "a grande diferença" entre o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano reside no reforço das capacidades do dispositivo.

"Tem sido de facto, esta a diferença em relação ao ano passado (DECIR 2020), ou seja, o reforço das capacidades do dispositivo", afirmou André Macedo Fernandes, destacando o reforço com mais 200 operacionais na fase mais critica (01 de julho a 30 de setembro) e a aposta na melhoria das ferramentas de apoio à decisão operacional.

"Acima de tudo, o desenvolvimento destas ferramentas no apoio à decisão operacional, garante a capacidade de coordenação, comando e controlo das missões atribuídas aos diferentes agentes que estão envolvidos nesta missão de combate aos incêndios rurais. Temos conseguido fazer essa diferença e vamos manter", disse André Macedo Fernandes à margem da apresentação do DECIR 2021, que decorreu no aeródromo das Moitas, em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil destacou ainda a formação dos agentes e dos operacionais envolvidos.

"Já conseguimos dar mais capacitação, em termos de formação e de treino operacional, a mais cerca de cinco mil operacionais. E tem sido, de facto, esta diferença em relação ao ano passado, ou seja, o reforço das capacidades do dispositivo", concluiu.